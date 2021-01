"Al supermercato ho visto 200 ragazzi, chiederò uno spazio per fare lezione lì" (Di lunedì 11 gennaio 2021) "Come per gli operatori economici, chiedo un ristoro formativo per i bambini cui viene negato il diritto all’istruzione" Leggi su repubblica (Di lunedì 11 gennaio 2021) "Come per gli operatori economici, chiedo un ristoro formativo per i bambini cui viene negato il diritto all’istruzione"

Bari - L’immagine di quei 200 ragazzi in età scolare incrociati prima di Natale nel centro commerciale Santa Caterina a Bari «fa troppo male». Gerardo Marchitelli, 58 anni, preside del comprensivo Ele ...

Ma le parole creano nuovi mondi

Sono mesi che sentiamo bestemmie: al bar, la mattina, come al supermercato, in fila: si cercano colpevoli. Sentiamo bestemmie: nel panificio nelle chat, in coda alla posta, le parole sono frecce appun ...

