Agente Locatelli | «Vicino alla Juve | magari l’affare si farà in estate»

(Di domenica 10 gennaio 2021) L’di Manuelparla dell’interesse dellaper il centrocampista e della possibile riapertura delSulle pagine di Tuttosport, è intervenuto Castelnovo,di Manuel. Le sue parole sul forte interesse della. MERCATO – «C’è stato un forte interesse da parte dellantus, ma poi non si è trovato un accordo tra le due società. Sono cose che capitano, Manuel è stato bravissimo a ripartiregrande con il Sassuolo. Con gli stessi atteggiamenti, il medesimo spirito. E poi con lantus è ancora tutto aperto.la prossimasaremo più fortunati». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS VAI SU ...

Secondo Sky Sport l'affare non sarebbe ancora chiuso e tra i due club manca l'accordo. La cosa certa, ad oggi, è che la richiesta degli scaligeri è alta, come riferito dall'emittente satellitare.