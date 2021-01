Africa | sviluppo delle rinnovabili | accordo tra Enel e Qatar Investment Authority

Leggi su ildenaro

(Di domenica 10 gennaio 2021)Green Power S.p.A. ha concluso unconper una joint venture destinata al finanziamento, alla costruzione e alla gestione di progettiinsubsahariana. Le parti hanno inoltre firmato unin base al quale QIA acquisirà il 50% della partecipazione di EGP in progetti in esercizio e in costruzione in Sude Zambia con una capacità di circa 800 MW. Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di, ha affermato: “Attraverso questa nuova partnership, uniremo la strategia sostenibile del nostro Gruppo, rafforzata dall’esperienza industriale in Business Development, ingegneria e costruzione, nonché Operation & Maintenance (O&M) ...