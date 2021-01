Affari Tuoi Viva Gli Sposi, pagelle/ Elettra rischia gaffe, ma il colpo lo fa Conti (Di domenica 10 gennaio 2021) Che bella sorpresa Affari Tuoi Viva Gli Sposi. Anche la terza puntata si conferma effervescente quanto le precedenti, con Carlo Conti che rinfresca il parterre di ospiti e gioca con... Leggi su ilsussidiario (Di domenica 10 gennaio 2021) Che bella sorpresaGli. Anche la terza puntata si conferma effervescente quanto le precedenti, con Carloche rinfresca il parterre di ospiti e gioca con...

MatteoSelfinio : @GiusCandela Che schifo di programma, io non so come fate a guardarlo il sabato sera, con tutti quei piagnistei, le… - g__intheGreen : chi me l’ha fatto fare di iniziare a leggere questa storia madonna Giulia ma fatti gli affari tuoi ogni tanto porco… - infinitysere : RT @RaiUno: Stasera #2gennaio ancora un'altra emozionante puntata di Affari Tuoi (Viva gli sposi)! Giovani sposi giocheranno per realizzare… - AniMatMigrante : Chissà nelle famiglie normali quali sono i commenti che si fanno guardando Affari tuoi. Io e mia moglie discutiamo… - tania64431623 : Dayane ti prego fatti affari tuoi ???????? -