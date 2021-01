Affari tuoi, Nino Frassica e la battuta che non ti aspetti: “Mi lavo le mani perché…” (Di domenica 10 gennaio 2021) Nino Frassica fa una battutaccia molto pungente durante la puntata di Affari tuoi e Carlo Conti imbarazzato si affretta a rimediare Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Montalbano non deve morire (@montalbanondm) Il conduttore Carlo Conti in questo periodo sta conducendo una versione speciale del programma di Rai Uno “Affari L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 10 gennaio 2021)fa unaccia molto pungente durante la puntata die Carlo Conti imbarazzato si affretta a rimediare Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Montalbano non deve morire (@montalbanondm) Il conduttore Carlo Conti in questo periodo sta conducendo una versione speciale del programma di Rai Uno “L'articolo proviene da YesLife.it.

SALVATO63957232 : @CarContiRai Buongiorno mi chiamo Bartoli Salvatore ho 55 anni vedovo da 3 anni non lavoro due infarti con interven… - CorriereCitta : Ascolti Tv sabato 9 gennaio 2021: Affari tuoi, C’è Posta per Te, Kung Fu Panda, dati Auditel e share - zazoomblog : Affari Tuoi Nino Frassica fa una battutaccia: “Mi lavo le mani perché prima di me l’ha toccato…” Carlo Conti si aff… - MatteoSelfinio : @GiusCandela Che schifo di programma, io non so come fate a guardarlo il sabato sera, con tutti quei piagnistei, le… - g__intheGreen : chi me l’ha fatto fare di iniziare a leggere questa storia madonna Giulia ma fatti gli affari tuoi ogni tanto porco… -