Aereo precipitato in Indonesia, ritrovati strumenti di volo e scivolo di evacuazione – Video (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Comitato nazionale per la sicurezza dei trasporti ha ricevuto i detriti raccolti dai soccorritori dell'Aereo precipitato a Giacarta. Tra questi alcuni strumenti di volo e uno scivolo di evacuazione. Si tratta del Boeing 737 della Sriwijaya Air, che è precipitato nel mare poco dopo il decollo, 62 le persone a bordo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

