Aereo precipitato in Indonesia, individuate scatole nere (Di domenica 10 gennaio 2021) Giakarta, 10 gen. (Adnkronos) - Sono state individuate dopo circa un giorno di ricerche le due scatole nere dell' Il capo dell'esercito Hadi Tjahjanto ha detto di augurarsi che le due scatole nere possano essere presto recuperate.

