Aereo precipitato in Indonesia, individuate scatole nere (Di domenica 10 gennaio 2021) Giakarta, 10 gen. (Adnkronos) – Sono state individuate dopo circa un giorno di ricerche le due scatole nere dell' poco dopo essere partito da Giakarta, in Indonesia. Lo ha annunciato il responsabile della commissione nazionale per la sicurezza dei trasporti dell'Indonesia, Soerjanto Tjahjono. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

