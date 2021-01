Aereo caduto, rinvenuti resti umani. A bordo c'erano 62 persone (Di domenica 10 gennaio 2021) resti umani e detriti sono stati trovati oggi al largo della capitale indonesiana Giacarta, dove un Boeing che effettuava un volo interno si è schiantato in mare con 62 persone a bordo. L'Aereo della ... Leggi su leggo (Di domenica 10 gennaio 2021)e detriti sono stati trovati oggi al largo della capitale indonesiana Giacarta, dove un Boeing che effettuava un volo interno si è schiantato in mare con 62. L'della ...

SkyTG24 : Aereo caduto in Indonesia, ritrovati resti umani e detriti. Captato segnale in mare - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: L'aereo ha perso più di 10.000 piedi di altitudine in meno di un minuto prima di schiantarsi in mare. Ritrovati i rottami d… - MediasetTgcom24 : Indonesia, aereo caduto: localizzata la scatola nera #indonesia - Lasiciliaweb : Aereo caduto in Indonesia, trovata scatola nera CLICCA PER LEGGERE - CdT_Online : Recuperata la scatola nera dell’aereo caduto in mare -