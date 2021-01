"Adesso si salvi chi può". Zaniolo, verso il disastro in tribunale: ecco chi sarà l'avvocato della ex incinta (Di domenica 10 gennaio 2021) L'avvocato Bernardini de Pace difende l'ex e l'amante mancata nIl gossip non accenna a placarsi dopo che nei social si è iniziato a parlare di un'intesa tra Madalina Ghenea e il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo (hanno lo stesso lo stesso social manager, mi dicono, il famoso Alessandro Riggio). «Fammi una domanda aveva scritto lei» e lui: «Ti posso baciare tutto il tempo? 25 h su 24». Non sapeva Madalina che lui aveva una fidanzata (ormai ex) Sara Scaperotta, 22 anni, pure incinta. Ma Madalina non ci sta a passare per una rovina famiglie. Incrocio un'amica che preferisce non apparire per discrezione, che mi dice: «Madalina e una brava persona, buona, generosa, che dice la verità. L'hanno infangata ingiustamente. Lei non ha mai vissuto di gossip» e ha ragione. «Ha sempre fatto così perché lei è una donna indipendente ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) L'Bernardini de Pace difende l'ex e l'amante mancata nIl gossip non accenna a placarsi dopo che nei social si è iniziato a parlare di un'intesa tra Madalina Ghenea e il calciatoreRoma Nicolò(hanno lo stesso lo stesso social manager, mi dicono, il famoso Alessandro Riggio). «Fammi una domanda aveva scritto lei» e lui: «Ti posso baciare tutto il tempo? 25 h su 24». Non sapeva Madalina che lui aveva una fidanzata (ormai ex) Sara Scaperotta, 22 anni, pure. Ma Madalina non ci sta a passare per una rovina famiglie. Incrocio un'amica che preferisce non apparire per discrezione, che mi dice: «Madalina e una brava persona, buona, generosa, che dice la verità. L'hanno infangata ingiustamente. Lei non ha mai vissuto di gossip» e ha ragione. «Ha sempre fatto così perché lei è una donna indipendente ...

In sole due parole Astrid Karsdorp, la moglie del terzino giallorosso Rick, riassume gli ultimi sei mesi vissuti da questa giovane coppia olandese. Un problema renale, le cure che in Olanda non vanno ...

Il debutto a 16 anni, la chiamata della Fiorentina a 18. Biaystok (la più grande città della Polonia nord-orientale) come punto di partenza e Jagiellonia, squadra della città, come passaggio inevitabi ...

