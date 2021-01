A Napoli circa 400 'furbi' hanno provato a imbucarsi per farsi fare il vaccino in anticipo (Di domenica 10 gennaio 2021) Le lunghe code che in questi giorni si sono formate nei pressi dei centri per la vaccinazione in tutta la Campania non erano formate solo da persone che avevano effettivamente bisogno della ... Leggi su globalist (Di domenica 10 gennaio 2021) Le lunghe code che in questi giorni si sono formate nei pressi dei centri per la vaccinazione in tutta la Campania non erano formate solo da persone che avevano effettivamente bisogno della ...

emergenzavvf : ?? #Napoli, intervento nel parcheggio dell'Ospedale del Mare per una voragine che ha interessato un'area di circa 50… - ruisseau : RT @globalistIT: - globalistIT : - CaressaGiovanni : A Napoli circa 400 'furbi' hanno provato a imbucarsi per farsi fare il #vaccino in anticipo - JCimador : @SkyTG24 Sembra che abbiano fatto il vaccino a chi non era nella lista di quelli che dovevano farli per primi. Semb… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli circa Edenlandia, fine dei giochi: il Covid affonda il luna park di Napoli Il Mattino A Napoli circa 400 "furbi" hanno provato a imbucarsi per farsi fare il vaccino in anticipo

Centinaia di persone allontanate dalla coda per il "Vaccine center". Intanto la Campania ha quasi finito le dosi ...

Moviola MN – Netto il rigore per il Napoli, c’è un giallo pesante in casa azzurra

Fabrizio Pasqua, arbitro Serie A. Dopo una partita giocata non al meglio il Napoli riesce ad ottenere i tre punti nel finale contro l’Udinese. Il match è stato arbitrato dal signor Pasqua, che dopo ci ...

Centinaia di persone allontanate dalla coda per il "Vaccine center". Intanto la Campania ha quasi finito le dosi ...Fabrizio Pasqua, arbitro Serie A. Dopo una partita giocata non al meglio il Napoli riesce ad ottenere i tre punti nel finale contro l’Udinese. Il match è stato arbitrato dal signor Pasqua, che dopo ci ...