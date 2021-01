“A Londra lavoro nella finanza. Sono partito da una caffetteria per pagarmi le spese: se penso alla strada che ho fatto, ho le vertigini” (Di domenica 10 gennaio 2021) “Non è un momento facile qui nel Regno Unito, ma noi italiani sappiamo fare di necessita virtù”. Francesco Fulcoli ha 38 anni, è originario di Gesualdo, un piccolo Comune in provincia di Avellino e da dieci anni vive stabilmente con la sua famiglia a Londra. È partito dalla sua regione quando aveva 20 anni: “Una storia come tante, che mi ha portato a lasciare il mio Sud col sogno di lavorare nella City”, racconta. Prima un impiego in una caffetteria per pagarsi le spese. Infine, la chiamata da uno dei più vecchi stock broker di Wall Street. “Vorrei tornare, ma Sono troppo qualificato per il mio Paese”. Lasciare l’Italia è stata una scelta quasi obbligata per Francesco, dopo vari contratti e “zero possibilità”. Quando arriva a Londra ha una laurea come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) “Non è un momento facile qui nel Regno Unito, ma noi italiani sappiamo fare di necessita virtù”. Francesco Fulcoli ha 38 anni, è originario di Gesualdo, un piccolo Comune in provincia di Avellino e da dieci anni vive stabilmente con la sua famiglia a. Èsua regione quando aveva 20 anni: “Una storia come tante, che mi ha portato a lasciare il mio Sud col sogno di lavorareCity”, racconta. Prima un impiego in unaper pagarsi le. Infine, la chiamata da uno dei più vecchi stock broker di Wall Street. “Vorrei tornare, matroppo qualificato per il mio Paese”. Lasciare l’Italia è stata una scelta quasi obbligata per Francesco, dopo vari contratti e “zero possibilità”. Quando arriva aha una laurea come ...

