45 giri, il vinile che ha fatto la storia (Di domenica 10 gennaio 2021) Spotify, iTunes, YouTube: sono questi i canali di musica più utilizzati in questo millennio. Ma come si faceva prima dell'avvento di Internet e della musica in streaming? I millennials pensano subito all'mp3, o mp4. Per i più nostalgici, si parla di cd e cassette. Ma 72 anni fa nasceva uno strumento rivoluzionario in campo musicale: il 45 giri. Diventato ormai un pezzo da collezione, ha permesso a diverse generazioni di ascoltare la musica. La sua storia nasce nel 1949: scopriamola nel Metropolitan Today di oggi. Il 45 giri deve il suo nome alla sua natura: si chiama così infatti perché compie 45 giri in un minuto. Le sue dimensioni sono di 7 pollici di diametro, è quindi piccolo e leggero ma, soprattutto, ha un costo contenuto. Per ogni lato, era possibile registrare fino a 5 minuti di musica.

Ultime Notizie dalla rete : giri vinile 45 giri, il vinile che ha fatto la storia Metropolitan Magazine Italia 45 giri, il vinile che ha fatto la storia

Nel Metropolitan Today di oggi scopriamo la storia del vinile 45 giri, nato il 10 gennaio del 1949 grazie alla RCA Records.

