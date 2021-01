“18 ragazzi denunciati”. Covid, festa clandestina in un hotel: quattro sono minorenni (Di domenica 10 gennaio 2021) Multe, multe e ancora multe. Nonostante la lotta al Coronavirus sia tutt’altro che conclusa, nonostante i tanti sacrifici fatti e nonostante il bollettino ci informi quotidianamente su nuovi contagi e centinaia di morti per Covid, molti italiani ancora non rispettano le norme anti-contagio. E stavolta la notizia arriva da Milano dove la polizia è intervenuta a seguito di ben tre chiamate nella notte. Tutto è avvenuto in un hotel del centro, o meglio in un aparthotel, ovvero un hotel con appartamenti. A mezzanotte e quarantacinque la polizia è stata chiamata da alcuni ospiti della struttura di via Lupetta perché disturbati da rumori, urla, e musica ad alto volume. E anche per il danneggiamento della porta di una camera. Gli agenti sono intervenuti e già dalla strada hanno sentito del rumore provenire ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) Multe, multe e ancora multe. Nonostante la lotta al Coronavirus sia tutt’altro che conclusa, nonostante i tanti sacrifici fatti e nonostante il bollettino ci informi quotidianamente su nuovi contagi e centinaia di morti per, molti italiani ancora non rispettano le norme anti-contagio. E stavolta la notizia arriva da Milano dove la polizia è intervenuta a seguito di ben tre chiamate nella notte. Tutto è avvenuto in undel centro, o meglio in un apart, ovvero uncon appartamenti. A mezzanotte e quarantacinque la polizia è stata chiamata da alcuni ospiti della struttura di via Lupetta perché disturbati da rumori, urla, e musica ad alto volume. E anche per il danneggiamento della porta di una camera. Gli agentiintervenuti e già dalla strada hanno sentito del rumore provenire ...

