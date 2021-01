17 Foto che mostrano la grande usura causata dal tempo (Di domenica 10 gennaio 2021) Lo scorrere del tempo è qualcosa di cui non riusciamo ad accorgerci nell’immediato, ma alla fine è impossibile non notare i suoi effetti. Che si tratti di esseri viventi o di oggetti inanimati, il tempo ha sempre una forte influenza e persino quegli oggetti che consideriamo assolutamente eterni, finiranno per essere colpiti. Oggi vogliamo offrirvi alcuni esempi di come il tempo cambia le cose intorno a noi, senza che magari ce ne accorgiamo. 1. Questa chiave è stata inserita in una serratura per oltre 20 anni. Ecco la differenza tra la parte esposta all’esterno e quella invece al sicuro dentro la serratura.credit: Alphataurus / reddit 2. Cosa accade ad una porta di legno dopo che per 30 anni, viene ripetutamente colpita da una campanella.credit: knottyben / reddit 3. In questa immagine potete vedere una spazzola per pulire le stoviglie ... Leggi su virali.video (Di domenica 10 gennaio 2021) Lo scorrere delè qualcosa di cui non riusciamo ad accorgerci nell’immediato, ma alla fine è impossibile non notare i suoi effetti. Che si tratti di esseri viventi o di oggetti inanimati, ilha sempre una forte influenza e persino quegli oggetti che consideriamo assolutamente eterni, finiranno per essere colpiti. Oggi vogliamo offrirvi alcuni esempi di come ilcambia le cose intorno a noi, senza che magari ce ne accorgiamo. 1. Questa chiave è stata inserita in una serratura per oltre 20 anni. Ecco la differenza tra la parte esposta all’esterno e quella invece al sicuro dentro la serratura.credit: Alphataurus / reddit 2. Cosa accade ad una porta di legno dopo che per 30 anni, viene ripetutamente colpita da una campanella.credit: knottyben / reddit 3. In questa immagine potete vedere una spazzola per pulire le stoviglie ...

ZZiliani : QUIZ DEL WEEKEND: TROVA LE DIFFERENZE In queste 4 foto compare sempre lo stesso arbitro, ma nel suo comportamento c… - fanpage : “Uno sciacallo, mi viene da vomitare”. Un gesto che non è affatto piaciuto al fratello di Paolo Borsellino. - dellorco85 : Adam Johnson, 36 anni, di Parrish, Florida, è stato arrestato dalla Polizia venerdì sera dopo che una foto ampiamen… - LauraMarsWrites : @chicco21102006 Questa foto mi fa venire in mente i gemelli di mia sorella, anche loro un maschio e una femmina...… - G0LDK0SM0S : non ig che non mi manda la notifica di queste foto kinda ellaphobic if you ask me -

Ultime Notizie dalla rete : Foto che Assalto al Congresso Usa, arrestati Jake Angeli e l’uomo con il leggio di Nancy Pelosi Corriere della Sera Reggio Calabria, ladri irrompono al campo pozzi di San Giorgio Extra e rubano le attrezzature: tante zone restano senz’acqua [FOTO e DETTAGLI]

Il danneggiamento della struttura sta già provocando un grave disservizio idrico in tutta l’area del quartiere di San Giorgio e nella zona del Centro cittadino. L’Assessore Albanese sul posto: “Episod ...

Enzo l’Alano: ecco il cane che somiglia a Batman

I social possono rendere popolari non solo le persone, ma anche i i nostri amici a quattro zampe: ne sa qualcosa Enzo, un Alano divenuto noto perché a molto ricorda il supereroe Batman: una somiglianz ...

Il danneggiamento della struttura sta già provocando un grave disservizio idrico in tutta l’area del quartiere di San Giorgio e nella zona del Centro cittadino. L’Assessore Albanese sul posto: “Episod ...I social possono rendere popolari non solo le persone, ma anche i i nostri amici a quattro zampe: ne sa qualcosa Enzo, un Alano divenuto noto perché a molto ricorda il supereroe Batman: una somiglianz ...