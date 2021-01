Zona rossa con 250 casi su centomila abitanti, l’ipotesi. La Puglia è attualmente a 1330 Nuove restrizioni per contrastare il corona virus (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Messaggero pubblica un articolo con indiscrezioni sulle Nuove misure anti corona virus. Quelle del decreto che dovrà entrare in vigore il 16 gennaio. Stando a tali indiscrezioni scatterebbe automaticamente la Zona rossa per le regioni con più di 250 contagi su centomila abitanti stando ai rapporti settimanali. Nel grafico, la situazione secondo quanto pubblicato nel report Gimbe relativamente alla settimana fino al 5 gennaio. Stando a quel grafico e a quelle indiscrezioni, tutto rosso. L'articolo Zona rossa con 250 casi su centomila abitanti, l’ipotesi. La Puglia è attualmente a 1330 ... Leggi su noinotizie (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Messaggero pubblica un articolo con indiscrezioni sullemisure anti. Quelle del decreto che dovrà entrare in vigore il 16 gennaio. Stando a tali indiscrezioni scatterebbe automaticamente laper le regioni con più di 250 contagi sustando ai rapporti settimanali. Nel grafico, la situazione secondo quanto pubblicato nel report Gimbe relativamente alla settimana fino al 5 gennaio. Stando a quel grafico e a quelle indiscrezioni, tutto rosso. L'articolocon 250su. La...

