Zona arancione 9 e 10 gennaio: che cosa si può fare (Di sabato 9 gennaio 2021) In Italia un weekend in arancione: ecco le regole per negozi, spostamenti, bar e ristoranti, seconde case Leggi su repubblica (Di sabato 9 gennaio 2021) In Italia un weekend in: ecco le regole per negozi, spostamenti, bar e ristoranti, seconde case

robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che porta in zona arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia… - Agenzia_Ansa : #Covid, in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Nuova ordinanza del ministro dell… - Corriere : ?? Da lunedì 11 gennaio Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia andranno in zona arancione, mentre le… - 731valetotto : RT @Corriere: Tutta Italia oggi e domani in arancione. Negozi, bar e ristoranti, seconde case: cosa s... - Adnkronos : #Zonaarancione 9 e 10 gennaio, regole negozi e spostamenti -