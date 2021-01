William e Kate a medici e infermieri: 'Ai nostri figli raccontiamo ogni giorno i sacrifici che fate per combattere il Covid' (Di sabato 9 gennaio 2021) Il principe William - secondo dopo suo padre Carlo in linea di successione al trono britannico della regina Elisabetta - parla 'ogni giorno' del Covid ai suoi tre figli e del grande lavoro del ... Leggi su leggo (Di sabato 9 gennaio 2021) Il principe- secondo dopo suo padre Carlo in linea di successione al trono britannico della regina Elisabetta - parla '' delai suoi tree del grande lavoro del ...

roberta61493815 : RT @_serpent_s: Prima Stefy stava parlando di come a casa passa il tempo ad ascoltare Simone che suona in studio e dal tono in cui l'ha det… - Silvia_Mio86 : RT @darveyfeels_: Ho pianto quando Kate è andata da Mike e si è definitivamente liberata del suo dolore. Ho pianto mentre Kate guardava Tob… - madddalena : Comunque sembrano molto più reali William e Kate che Carlo e Camilla, probabilmente Carlo non diventerà mai Re. - ehicatnip : RT @msfabiola_: Due momenti mi hanno commossa molto: Kate che guarda Toby ridere e capisce di aver trovato la persona giusta, con cui poter… - ehicatnip : RT @darveyfeels_: Ho pianto quando Kate è andata da Mike e si è definitivamente liberata del suo dolore. Ho pianto mentre Kate guardava Tob… -