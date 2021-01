WhatsApp, così vi spiano: il nuovo trucco spaventa gli utenti (Di sabato 9 gennaio 2021) Spunta su WhatsApp un trucco per spiare i contatti della nostra rubrica. Molti utenti, impauriti, denunciano l’estensione all’app di messaggistica. Ad oggi WhatsApp è una delle app più usate al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti pronti a scaricarla per messaggiare gratuitamente. Un app comoda che negli anni ha sempre saputo rinnovarsi, introducendo una L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Spunta suunper spiare i contatti della nostra rubrica. Molti, impauriti, denunciano l’estensione all’app di messaggistica. Ad oggiè una delle app più usate al mondo, con oltre 2 miliardi dipronti a scaricarla per messaggiare gratuitamente. Un app comoda che negli anni ha sempre saputo rinnovarsi, introducendo una L'articolo proviene da Inews.it.

thisaintnat : ho eliminato whatsapp e Instagram senza dire niente a nessuno così posso iniziare a disintossicarmi dai social dove… - MikSann11 : In data 8 febbraio cambieranno le regole... cosi come ho mollato ormai tanto tempo fa Facebook, oa lo farò per Wh… - Sticky_Ste : Così, per divertimento #Telegram #Signal #WhatsApp - aleblakee : Il prossimo step è lo stiker su WhatsApp così te lo mando tutti i giorni 24 su 24 @marixharry - trivialyka : @always_simping_ Eppure ero io lo scemo per il quale eteroflessibile invalidava metà lgbt sono dovuto uscire da un… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp così Facebook Pay, così manderemo soldi con Messenger, Whatsapp e Instagram (senza Libra) Corriere della Sera