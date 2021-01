West Ham, Lanzini si scusa per la violazione delle norme anti-Covid: “Farò donazione alla Newham Foodbank” (Di sabato 9 gennaio 2021) L’attaccante del West Ham, Manuel Lanzini, è stato uno dei calciatori che, durante il periodo di lockdown, ha infranto le regole anti-Covid riunendosi con amici e parenti per festeggiare il Natale. Il club inglese ha pubblicamente ammonito il giocatore che, successivamente, ha voluto scusarsi per il proprio comportamento scorretto attraverso un posto sui social in cui ha annunciato di voler fare una donazione al banco alimentare di Londra: “Voglio scusarmi per un brutto errore che ho fatto a Natale e mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni. So che le persone hanno fatto sacrifici importanti per stare al sicuro e avrei dovuto dare un esempio migliore”. “Ho pensato molto alle mie azioni commesse a Natale e so di non poter ... Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) L’attaccante delHam, Manuel, è stato uno dei calciatori che, durante il periodo di lockdown, ha infranto le regoleriunendosi con amici e parenti per festeggiare il Natale. Il club inglese ha pubblicamente ammonito il giocatore che, successivamente, ha volutorsi per il proprio comportamento scorretto attraverso un posto sui social in cui ha annunciato di voler fare unaal banco alimentare di Londra: “Vogliormi per un brutto errore che ho fatto a Natale e mi assumo la piena responsabilitàmie azioni. So che le persone hanno fatto sacrifici importper stare al sicuro e avrei dovuto dare un esempio migliore”. “Ho pensato molto alle mie azioni commesse a Natale e so di non poter ...

sportface2016 : #PremierLeague | #WestHam, l'attaccante Manuel #Lanzini si scusa per la violazioni delle norme anti-#COVID19 a Nata… - FCianfanelli : @perelaa Ma praticamente @SimonteCone ha previsto per Nzola la carriera di Nsereko (West Ham, fallimento, Fiorentin… - marco_rogerio_ : Avrei voluto mettere un mancino al posto di Rice, ma poi non avevo nessuno dei West Ham ?? Tierney è bene che impari… - sportli26181512 : West Ham: nel mirino un attaccante trattato dalla Juve: Secondo quanto riferiscono i media inglesi,...… - CurvaStone21km : RT @emilianoavanti: @CurvaStone21km Con il libro del west ham ce facevamo le zeppe pe i tavoli sbilenchi ?????? -