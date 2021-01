Welles | Giacobbo e gli stregoni televisivi

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 gennaio 2021) La storia del cinema tramanda che la carriera hollywoodiana di Orsonebbe inizio grazie al successo della sua versione radiofonica del romanzo fantascientifico “La guerra dei mondi” di Herbert George Wells. Leggendario è il panico che il realismo della trasmissione avrebbe suscitato in molti radioascoltatori, convinti che fosse davvero in corso un’invasione aliena. Una leggenda, per l’appunto. Nel 1938 non c’ero ma nel 2008 sì e ricordo quando Roberto, nel programma “Voyager” trasmesso da Rai 2, provò a convincere noi telespettatori della veridicità dello strabiliante caso di John Titor, il viaggiatore nel tempo. Costui sarebbe tornato dal 2036 per recuperare un vecchio computer e con l’occasione regalarci alcune anticipazioni sui decenni successivi. Confesso che a un certo momento mi piacque spegnere il cervello e abbandonarmi al ...