Web (digital) tax, l’Italia eviti la fuga in avanti. Cerra spiega perché (Di sabato 9 gennaio 2021) Il nodo della tassazione delle Big Tech che producono servizi digitali in economie aperte, in cui il capitale si muove liberamente tra i vari Paesi e in cui queste imprese possono con grande facilità fare scelte di localizzazione delle sedi che riducono drasticamente il loro onere fiscale, sta arrivando al pettine. Questo avviene anche sotto la pressione della pandemia che ha accelerato i processi digitali evidenziando ancor più la necessità di regolarne le dinamiche tra gli Stati. Francia e Italia, autonomamente, si sono mosse per realizzare una digital Service Tax. È evidente che andare avanti da soli espone a “retaliation” e le ritorsioni sono un rischio rilevante per la nostra economia, anche considerato che il gettito stimato potrebbe essere inferiore alle attese. Serve, quindi, coordinamento a livello europeo ma ... Leggi su formiche (Di sabato 9 gennaio 2021) Il nodo della tassazione delle Big Tech che producono servizii in economie aperte, in cui il capitale si muove liberamente tra i vari Paesi e in cui queste imprese possono con grande facilità fare scelte di localizzazione delle sedi che riducono drasticamente il loro onere fiscale, sta arrivando al pettine. Questo avviene anche sotto la pressione della pandemia che ha accelerato i processii evidenziando ancor più la necessità di regolarne le dinamiche tra gli Stati. Francia e Italia, autonomamente, si sono mosse per realizzare unaService Tax. È evidente che andareda soli espone a “retaliation” e le ritorsioni sono un rischio rilevante per la nostra economia, anche considerato che il gettito stimato potrebbe essere inferiore alle attese. Serve, quindi, coordinamento a livello europeo ma ...

