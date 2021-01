Volley, SuperLega: Piacenza batte in rimonta Vibo Valentia. Russell trascinatore (Di sabato 9 gennaio 2021) Piacenza si impone in rimonta su Vibo Valentia col punteggio di 22-25 27-25 25-20 25-22 nell’anticipo della 18ma giornata di SuperLega. Grazie a questo successo gli emiliani salgono al 5° posto avvicinando proprio i calabresi. Prestazione super per Aaron Russell capace di mettere a referto ben 21 punti. Tra gli ospiti il miglior marcatore è Thibault Rossard con 19 punti. Vibo Valentia parte molto forte nel primo set portandosi sul 5-1 grazie al formidabile attacco in diagonale di Thibault Rossard. I ragazzi di Lorenzo Bernardi ritrovano immediatamente il proprio gioco e reagiscono con veemenza riportandosi in parità con il bolide di Aaron Russell (7-7). Gli ospiti provano nuovamente l’allungo sfruttando il monster block di ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021)si impone insucol punteggio di 22-25 27-25 25-20 25-22 nell’anticipo della 18ma giornata di. Grazie a questo successo gli emiliani salgono al 5° posto avvicinando proprio i calabresi. Prestazione super per Aaroncapace di mettere a referto ben 21 punti. Tra gli ospiti il miglior marcatore è Thibault Rossard con 19 punti.parte molto forte nel primo set portandosi sul 5-1 grazie al formidabile attacco in diagonale di Thibault Rossard. I ragazzi di Lorenzo Bernardi ritrovano immediatamente il proprio gioco e reagiscono con veemenza riportandosi in parità con il bolide di Aaron(7-7). Gli ospiti provano nuovamente l’allungo sfruttando il monster block di ...

pilloledivolley : 18ª RS anticipo: Piacenza supera 3-1 Vibo Valentia dopo una gara dagli alti contenuti agonistici e si porta momenta… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Volley #SuperLega Brusco stop per la terza forza #Vibo, sconfitta 3-1 a #Piacenza. #risultatofinale - bbabbibbooo : RT @PowervolleyMI: ??? l DICHIARAZIONI ?? ? Le parole prima della sfida tra Milano e Civitanova di Stephen Maar. ?? ? #Superlega #MilanoCiv… - PowervolleyMI : ??? l DICHIARAZIONI ?? ? Le parole prima della sfida tra Milano e Civitanova di Stephen Maar. ?? ? #Superlega… - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: #Pallavolo ?? #SuperLega Tutto pronto per #Piacenza-#ViboValentia in diretta dalle 18.30 su #RaiSport+HD e in streaming ?? htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley SuperLega Volley SuperLega: Consar, arriva la capolista Sir Safety Conad Perugia a Ravenna Ravennawebtv.it Superlega 2020/2021: Vibo Valentia dura un set, Piacenza conquista il match per 3-1

Nell'anticipo della diciottesima giornata di Superlega 2020/2021, Piacenza supera in rimonta Vibo Valentia per 3-1 (22-25; 27-25; 25-20; 25-22).

Volley, SuperLega: Piacenza batte in rimonta Vibo Valentia. Russell trascinatore

Piacenza si impone in rimonta su Vibo Valentia col punteggio di 22-25 27-25 25-20 25-22 nell'anticipo della 18ma giornata di Superlega. Grazie a questo successo gli emiliani salgono al 5° posto avvici ...

Nell'anticipo della diciottesima giornata di Superlega 2020/2021, Piacenza supera in rimonta Vibo Valentia per 3-1 (22-25; 27-25; 25-20; 25-22).Piacenza si impone in rimonta su Vibo Valentia col punteggio di 22-25 27-25 25-20 25-22 nell'anticipo della 18ma giornata di Superlega. Grazie a questo successo gli emiliani salgono al 5° posto avvici ...