Volley | l’Olimpica riaccende i motori | ripresi gli allenamenti in vista dell’inizio del campionato

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Finalmente in palestra: è’ iniziata questa settimana la preparazione della Gs Olimpica Avellino allenata da coach Domenico Amodeo. Per i giovani atleti biancoverdi questo è stato il primo contatto con la palestra comunale dopo lo stop causato dall’emergenza Coronavirus e dai susseguenti dpcm che ha costretto la Fipav a far slittare l’inizio dei campionati al 23 gennaio. Ilsarà diviso in due fasi: nella prima fase i gironi di Serie B, attualmente composti da 12 squadre, verranno suddivisi ciascuno in due sottogironi da 6 squadre. Le squadre inserite nei sottogironi si affronteranno tra loro in partite di andata e ritorno: in totale ogni squadra giocherà 10 partite.in questa prima fase è stata inserita nel gruppo H2 insieme alle compagini campane della Tya Marigliano, Indomita Salerno, ...