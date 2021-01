Volley femminile, serie A1, 18. giornata. Scandicci riparte alla grande espugnando (1-3) Casalmaggiore (Di domenica 10 gennaio 2021) riparte con una vittoria la Savino del Bene Scandicci che espugna con un sofferto ma meritato 3-1 il campo della Vbc è più Casalmaggiore e si mette alle spalle il lungo stop legato al Covid. Tanta voglia e organizzazione di gioco per la squadra di Barbolini contro un Casalmaggiore mai domo a cui è mancato qualcosa nei momenti decisivi. La formazione di casa scende in campo con la formazione titolare mentre Barbolini deve fare a meno della opposta titolare Stysiak e si affida a Drewniok. Pronti, via ed è la formazione ospite a prendere in mano le redini del primo set. Pietrini non sbaglia praticamente nulla e manda in orbita la Savino del Bene: la schiacciatrice della Nazionale mette a terra ben nove palloni e guida le sue al 25-18 che chiude il parziale di apertura. Nel secondo set cambia completamente lo scenario. Le ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021)con una vittoria la Savino del Beneche espugna con un sofferto ma meritato 3-1 il campo della Vbc è piùe si mette alle spalle il lungo stop legato al Covid. Tanta voglia e organizzazione di gioco per la squadra di Barbolini contro unmai domo a cui è mancato qualcosa nei momenti decisivi. La formazione di casa scende in campo con la formazione titolare mentre Barbolini deve fare a meno della opposta titolare Stysiak e si affida a Drewniok. Pronti, via ed è la formazione ospite a prendere in mano le redini del primo set. Pietrini non sbaglia praticamente nulla e manda in orbita la Savino del Bene: la schiacciatrice della Nazionale mette a terra ben nove palloni e guida le sue al 25-18 che chiude il parziale di apertura. Nel secondo set cambia completamente lo scenario. Le ...

