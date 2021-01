Virtus Entella, Chiosa rinnova: “Avevo diverse offerte”. Era stato accostato al Palermo (Di sabato 9 gennaio 2021) "Il mio desiderio era quello di rimanere all'Entella e con la società siamo riusciti ad arrivare a un accordo che credo possa soddisfare tutti".Parola di Marco Chiosa. Il difensore della Virtus Entella, il cui contratto che lo lega al club ligure si avvicinava rapidamente alla scadenza (giugno 2021), ha firmato un prolungamento contrattuale di due anni. Chi aveva puntato gli occhi sul calciatore scuola Torino è Roberto Boscaglia, che lo ha avuto al Novara e lo ha rivoluto all'Entella. Il tecnico del Palermo, dunque, dopo il tentativo della scorsa estate, ci avrebbe riprovato anche in questa sessione invernale, così come il Bari di Luigi De Laurentiis."C'erano altre offerte, ma la mia priorità è sempre stata l'Entella perché a Chiavari e in questo ... Leggi su mediagol (Di sabato 9 gennaio 2021) "Il mio desiderio era quello di rimanere all'e con la società siamo riusciti ad arrivare a un accordo che credo possa soddisfare tutti".Parola di Marco. Il difensore della, il cui contratto che lo lega al club ligure si avvicinava rapidamente alla scadenza (giugno 2021), ha firmato un prolungamento contrattuale di due anni. Chi aveva puntato gli occhi sul calciatore scuola Torino è Roberto Boscaglia, che lo ha avuto al Novara e lo ha rivoluto all'. Il tecnico del, dunque, dopo il tentativo della scorsa estate, ci avrebbe riprovato anche in questa sessione invernale, così come il Bari di Luigi De Laurentiis."C'erano altre, ma la mia priorità è sempre stata l'perché a Chiavari e in questo ...

