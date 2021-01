VIDEO Milan-Torino, Highlights, gol e sintesi: Leao e Kessie decisivi per la vittoria rossonera (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Milan rialza la testa e torna a macinare punti, portando a casa un successo molto importante dal punto di vista psicologico nel terzo e ultimo anticipo della 17ma giornata di Serie A 2020-2021. Il Diavolo, dopo la pesante sconfitta dell’ultimo turno con la Juventus, si è infatti sbarazzato del Torino con il punteggio di 2-0 garantendosi il primato in classifica almeno fino alla prossima giornata di campionato. La banda di Pioli, trascinata questa sera dai gol di Rafael Leao e Frank Kessie (su rigore), vola così a +4 sull’Inter e a +7 sulla Roma in attesa dello scontro diretto tra le due inseguitrici. Primo k.o. del 2021 per il Torino, che resta dunque in piena zona retrocessione a -2 dal Genoa quartultimo. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) Ilrialza la testa e torna a macinare punti, portando a casa un successo molto importante dal punto di vista psicologico nel terzo e ultimo anticipo della 17ma giornata di Serie A 2020-2021. Il Diavolo, dopo la pesante sconfitta dell’ultimo turno con la Juventus, si è infatti sbarazzato delcon il punteggio di 2-0 garantendosi il primato in classifica almeno fino alla prossima giornata di campionato. La banda di Pioli, trascinata questa sera dai gol di Rafaele Frank(su rigore), vola così a +4 sull’Inter e a +7 sulla Roma in attesa dello scontro diretto tra le due inseguitrici. Primo k.o. del 2021 per il, che resta dunque in piena zona retrocessione a -2 dal Genoa quartultimo. Di seguito ilcon i gol, glie la ...

