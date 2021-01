Video l’Eredità 9 gennaio 2021: Martina di Zenson di Piave (Di sabato 9 gennaio 2021) l’Eredità di sabato 9 gennaio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campionessa del programma, è Martina di Zenson di Piave (Treviso). Martina è laureata in Scienze e Tecniche della Comunicazione Grafica e Multimediale e ha fatto un master in Corporate Communications, ma al momento è disoccupata (anche se ha trovato lavoro proprio durante la registrazione del programma e inizierà a breve). Al suo terzo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che stavolta, dopo un solo dimezzamento, valeva 100.000 euro. ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 9 gennaio 2021)di sabato 9. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campionessa del programma, èdidi(Treviso).è laureata in Scienze e Tecniche della Comunicazione Grafica e Multimediale e ha fatto un master in Corporate Communications, ma al momento è disoccupata (anche se ha trovato lavoro proprio durante la registrazione del programma e inizierà a breve). Al suo terzo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che stavolta, dopo un solo dimezzamento, valeva 100.000 euro. ...

