Vibo Valentia. Il sindaco chiude le scuole fino al 18 gennaio (Di sabato 9 gennaio 2021) Il sindaco Maria Limardo ha comunicato la decisione di sospendere la didattica in presenza nelle scuole di Vibo Valentia. “Sopra ogni altra cosa la salute dei nostri ragazzi. Ho appena firmato l’ordinanza di sospensione della didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado. I dati sono preoccupanti e avverto come mio dovere primario quello della tutela della salute dei ragazzi e delle famiglie” scrive il primo cittadino. “Nella consapevolezza che l’attività didattica in presenza sia un valore da preservare e nell’ottica di garantire la maggiore sicurezza possibile il prossimo lunedì 18 gennaio allorquando le scuole – auspicabilmente – riapriranno i loro cancelli, tra qualche giorno vi comunicherò importanti iniziative che il Comune sta organizzando per ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 9 gennaio 2021) IlMaria Limardo ha comunicato la decisione di sospendere la didattica in presenza nelledi. “Sopra ogni altra cosa la salute dei nostri ragazzi. Ho appena firmato l’ordinanza di sospensione della didattica in presenza per ledi ogni ordine e grado. I dati sono preoccupanti e avverto come mio dovere primario quello della tutela della salute dei ragazzi e delle famiglie” scrive il primo cittadino. “Nella consapevolezza che l’attività didattica in presenza sia un valore da preservare e nell’ottica di garantire la maggiore sicurezza possibile il prossimo lunedì 18allorquando le– auspicabilmente – riapriranno i loro cancelli, tra qualche giorno vi comunicherò importanti iniziative che il Comune sta organizzando per ...

RaiNews : Maria Chindamo, 44 anni, è scomparsa il 6 maggio del 2016 nelle campagne di Limbadi (Vibo Valentia) - AnsaCalabria : Scuola: a Vibo Valentia tutti in Dad fino al 16 gennaio. Ordinanza sindaco, troppi casi e reparti ospedale pieni |… - vitasportivait : ?? #volley | #superlega Nell’anticipo della settima giornata di ritorno Piacenza batte per 3-1 Vibo Valentia. Pi… - CarlottaRossi11 : Pallavolo SuperLega – Piacenza lancia la volata per il quarto posto recuperando 3 punti a Vibo Valentia - iVolleymagazine : Pallavolo SuperLega - Piacenza lancia la volata per il quarto posto recuperando 3 punti a Vibo Valentia -