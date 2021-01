Via Trump dal film “Mamma ho perso l’aereo 2”. L’appello social dei politicamente corretti (video) (Di sabato 9 gennaio 2021) Togliete Donald Trump dal film “Mamma ho perso l’aereo 2“. Un appello che corre via social e che è il frutto amaro di queste ore in cui imperversa la censura più intollerante. Nel film del 1992 Trump in una scena di pochi secondi interpreta se stesso. Ora c’è chi vorrebbe una rivisitzione “democratica” della pellicola. Una damnatio memoriae partita alla grande, con la cupola mainstream della sinistra che assicura: la censura è un fatto democratico, Trump è un pericolo, un mostro, un nemico dell’umanità… Friedman con la bava alla bocca: punizione per Trump Tra quelli che con la bava alla bocca tuonano contro Trump si distingue il solito Alan Friedman: “Ci deve essere giustizia e punizione per quello ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 gennaio 2021) Togliete Donalddalho2“. Un appello che corre viae che è il frutto amaro di queste ore in cui imperversa la censura più intollerante. Neldel 1992in una scena di pochi secondi interpreta se stesso. Ora c’è chi vorrebbe una rivisitzione “democratica” della pellicola. Una damnatio memoriae partita alla grande, con la cupola mainstream della sinistra che assicura: la censura è un fatto democratico,è un pericolo, un mostro, un nemico dell’umanità… Friedman con la bava alla bocca: punizione perTra quelli che con la bava alla bocca tuonano controsi distingue il solito Alan Friedman: “Ci deve essere giustizia e punizione per quello ...

riotta : Istruzioni per l'uso: i boccaloni vi spiegano che Trump è infine maturato in statista a 13 giorni da fine mandato.… - _arianna : “Deplatforming” Trump: la giusta decisione di Facebook e Twitter di bloccare gli account del presidente uscente… - eziomauro : I repubblicani ora mollano Trump e cercano un leader per il futuro - marianomores61 : RT @SecolodItalia1: Via Trump dal film “Mamma ho perso l’aereo 2”. L’appello social dei politicamente corretti (video) - SecolodItalia1 : Via Trump dal film “Mamma ho perso l’aereo 2”. L’appello social dei politicamente corretti (video)… -