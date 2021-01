Verissimo, il periodo buio di Francesco Monte: “Stavo male mentre guidavo, in aereo, ovunque” (Di sabato 9 gennaio 2021) Francesco Monte è stato ospite a Verissimo per parlare della sua nuova carriera di cantante ma non solo. A Silvia Toffanin, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato il terribile periodo vissuto a causa degli attacchi di panico, che per un anno e più gli hanno reso la vita impossibile. Sono cominciati mesi dopo la morte di sua madre, quando Monte si trovava nella trasmissione di Maria De Filippi. Francesco aveva raccontato che aveva attacchi praticamente tutti i giorni, anche molto forti. Gli venivano anche mentre guidava: a volte, quando si trovava sul raccordo a Roma, doveva fermarsi e chiamare qualcuno che lo venisse a prendere. Molto spesso si trattava di suo fratello Stefano, che gli è sempre stato accanto in questo periodo e non solo. “Gli ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 gennaio 2021)è stato ospite aper parlare della sua nuova carriera di cantante ma non solo. A Silvia Toffanin, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato il terribilevissuto a causa degli attacchi di panico, che per un anno e più gli hanno reso la vita impossibile. Sono cominciati mesi dopo la morte di sua madre, quandosi trovava nella trasmissione di Maria De Filippi.aveva raccontato che aveva attacchi praticamente tutti i giorni, anche molto forti. Gli venivano ancheguidava: a volte, quando si trovava sul raccordo a Roma, doveva fermarsi e chiamare qualcuno che lo venisse a prendere. Molto spesso si trattava di suo fratello Stefano, che gli è sempre stato accanto in questoe non solo. “Gli ...

