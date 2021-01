Verissimo | Francesco Monte parla della sua carriera da cantante e si getta alle spalle il passato

Leggi su dailynews24

(Di sabato 9 gennaio 2021)si è raccontato ada Silvia Toffanin e ha svelato i progetti per la sua nuova vita. Il ragazzo, ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino, si è buttatospil mondotelevisione (gossip annessi) e si è lanciato a capofitto nel mondomusica che lui tanto L'articolo