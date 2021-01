"Vergognoso che Twitter abbia censurato Trump". Sallusti smonta il falso mito di luogo della libertà / Video (Di sabato 9 gennaio 2021) "Io trovo Vergognoso che Twitter, il luogo della libertà, abbia censurato Trump". Così Alessandro Sallusti, ospite di Stasera Italia week end condotto da Veronica Gentili, ha commentato la notizia della chiusura del profilo personale del presidente Usa da parte diel social network. "Trovo che sia illiberale e pericoloso quello che ha fatto Twitter, perché oggi censura Trump e domani può censurare chiunque. Ma ricordiamoci che in America dei pazzi, degli scalmanati hanno assaltato il Palazzo e sono stati giustamente condannati e criticati, ma in Cina è il Palazzo che assalta ila gente e noi ci inginocchiamo davannti alla Cina...", spiega il direttore del Giornale. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) "Io trovoche, il". Così Alessandro, ospite di Stasera Italia week end condotto da Veronica Gentili, ha commentato la notiziachiusura del profilo personale del presidente Usa da parte diel social network. "Trovo che sia illiberale e pericoloso quello che ha fatto, perché oggi censurae domani può censurare chiunque. Ma ricordiamoci che in America dei pazzi, degli scalmanati hanno assaltato il Palazzo e sono stati giustamente condannati e criticati, ma in Cina è il Palazzo che assalta ila gente e noi ci inginocchiamo davannti alla Cina...", spiega il direttore del Giornale.

RaiNews : 'Vergognoso', 'scioccante', 'preoccupante': l'assalto al #Congresso Usa è stato condannato con forza dai leader mon… - AndreaBricchi77 : Non voglio neanche sindacare che sia rosso o no, ma il commento di sky è semplicemente vergognoso! Hanno letteralme… - FPanichi : Che vergogna! Un rigore inventato e non concesso. Il Milan quest’anno è abbastanza vergognoso. #MilanTorino - ale_sottile : Che bisogno c'è di aiutare il #Milan in vantaggio di due goal non concedendo un rigore clamoroso al #Toro! Vergognoso #Maresca. #MilanTorino - PattiRomano5 : @gioiasalvatori @matteosalvinimi E certo gli ha affogati Salvini ...ma che cazzo di paragone e'??!! Che cazzo di co… -