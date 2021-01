Vaccino, Zampa: “C’è grande richiesta, valutiamo pazienti oncologici tra le priorità” (Di sabato 9 gennaio 2021) ROMA – Per le convocazioni della popolazione alla campagna vaccinale “ci saranno a disposizione medici di base, distretti di prevenzione e le anagrafe delle regioni. E’ una macchina importante ma che si sta già muovendo. Stiamo ragionando anche se aggiungere i pazienti ematologici e oncologici tra le categorie fragili a cui somministrare prioritariamente il vaccino“. Lo dice la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo Sabato, che andra’ in onda questa sera su La7. Leggi su dire (Di sabato 9 gennaio 2021) ROMA – Per le convocazioni della popolazione alla campagna vaccinale “ci saranno a disposizione medici di base, distretti di prevenzione e le anagrafe delle regioni. E’ una macchina importante ma che si sta già muovendo. Stiamo ragionando anche se aggiungere i pazienti ematologici e oncologici tra le categorie fragili a cui somministrare prioritariamente il vaccino“. Lo dice la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo Sabato, che andra’ in onda questa sera su La7.

