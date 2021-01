Vaccino | quali sono le reazioni avverse | Meno di quelli tradizionali

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 9 gennaio 2021) Alessandro Ferro Dal braccio indolenzito alla "nebbia mentale": ecco cosa sappiamo degli effetti collaterali dopo gli studi e i test Anche mentre scriviamo, la campagna di vaccinazione più massiccia della storia dell'umanità procede senza sosta: fermare il Covid-19 è la priorità numero 1 in ogni angolo della Terra. Per questa ragione, è di fondamentale importanza informare la collettività sugli effetti collaterali che il(qualsiasi) può provocare dopo l'inoculazione sul braccio. Piccolo spoiler: non accade nulla di grave, al massimo un po' febbriciattola, mal di testa e qualche brivido di freddo. Ed è superfluo dire di come i benefici superino i rischi (impossibile fare un paragone). Effetti collaterali più comuni "Dolore locale in sede di inoculazione specialmente nella giornata seguete, febbricola, malessere generale e ...