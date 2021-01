Vaccino per medici di famiglia e pediatri Al Papa Giovanni 228 somministrazioni (Di sabato 9 gennaio 2021) Il primo sabato disponibile della campagna vaccinale avviata martedì dal Papa Giovanni XXIII è stato dedicato alla tutela delle categorie sanitarie che hanno pagato un duro tributo alla lotta contro il coronavirus. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 9 gennaio 2021) Il primo sabato disponibile della campagna vaccinale avviata martedì dalXXIII è stato dedicato alla tutela delle categorie sanitarie che hanno pagato un duro tributo alla lotta contro il coronavirus.

RobertoBurioni : UE ha comprato da Pfizer ulteriori 300milioni di dosi di vaccino, significa 40milioni circa dosi in più per noi. Pr… - RobertoBurioni : Speriamo che Biden non lo faccia: usare una sola dose di vaccino sarebbe una decisione sbagliata e pericolosissima.… - ricpuglisi : Davvero qualcuno preferisce buttare al macero dosi preziose di vaccino per #Covid19 piuttosto che darle a qualcuno?… - CalifanoRosy : RT @Lucrezi97533276: “Io credo che eticamente tutti debbano fare il vaccino perché ti giochi la salute e la vita anche degli altri. Io mi s… - nerovingia : @Sfigatto Io pronta per la vita sociale dopo il vaccino. -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino per Vaccino, istruzioni per l'uso: tempi, dosi e allattamento, ecco come funziona Il Messaggero Vaccino anti Covid anche per chi lavora nella sanità privata, accolte le richieste

Nella lettera inviata a Bonsignore si ricorda come la priorità di vaccinare prima gli operatori del sistema sanitario nazionale e delle Rsa, compresi i pazienti, sia stata un'indicazione del Governo m ...

Vaccino anticovid, nel Veronese somministrate diecimila dosi. Zaia: «Non appena si potrà, vaccinazioni h24»

Salgono a circa 10.000 i vaccini anticovid somministrati nel Veronese, oltre 55.000 in Veneto. Sono oltre il 13% del totale dei vaccini... Scopri di più ...

Nella lettera inviata a Bonsignore si ricorda come la priorità di vaccinare prima gli operatori del sistema sanitario nazionale e delle Rsa, compresi i pazienti, sia stata un'indicazione del Governo m ...Salgono a circa 10.000 i vaccini anticovid somministrati nel Veronese, oltre 55.000 in Veneto. Sono oltre il 13% del totale dei vaccini... Scopri di più ...