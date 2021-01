Vaccino: Italia oltre quota mezzo milione, Puglia verso le trentamila dosi somministrate Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di sabato 9 gennaio 2021) Immagine diffusa dal ministero della Salute. L’Italia ha superato la quota delle cinquecentomila somministrazioni. L'articolo Vaccino: Italia oltre quota mezzo milione, Puglia verso le trentamila dosi somministrate <small class="subtitle">Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 9 gennaio 2021) Immagine diffusa dal. L’ha superato ladelle cinquecentomila somministrazioni. L'articolole del proviene da Noi Notizie..

petergomezblog : Vaccino anti-Covid, l’Italia supera la soglia delle 400mila vaccinazioni. Sul numero dei vaccinati testa a testa co… - MinisteroSalute : Ad oggi sono state quasi 327 mila le dosi di #vaccino anti #covid19 somministrate in Italia, pari al 47% delle dosi… - you_trend : ?? #Coronavirus: sono oltre le 400 mila dosi di #vaccino somministrate nel nostro Paese ?? Il punto sulla campagna… - ribelle51 : Vaccino Covid, 'nessuna libertà di scelta'. Pfizer e AstraZeneca, quello che non ci avevano detto - YCiechi : @PierluigiBattis Con 9.000.000 di persone, addestrate come i cinesi, con un territorio 150 volte minore dell’ Itali… -