Vaccino: in FVG su 24.640 dosi disponibili, somministrate 9.381 (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono 9.381 (giovedì erano 7.231) i vaccini inoculati fino a venerdì mattina in Friuli Venezia Giulia, su 24.640 dosi disponibili. Lo si evince dai metadati contenuti nel “Report vaccini Anti Covid-19” del Ministero della salute e del Commissario straordinario Covid-19. Per quel che concerne la tipologia dei vaccinati, in Fvg dal 31 dicembre 2020 ad oggi sono 7.817 gli operatori sanitari e sociosanitari a cui è stata somministrata la prima dose del Vaccino, seguiti dal personale non sanitario, (1.273), e dagli ospiti di strutture residenziali (291). Di questi 5.942 sono di sesso femminile e 3.439 di sesso maschile. La fascia d’età maggiormente coinvolta finora è quella che va dai 50 ai 59 anni, con 2.451 vaccinati, seguita da quella compresa nel range che va dai 40 ai 49 anni, con 2.140. Gli over 70 vaccinati ad oggi sono 531, mentre ... Leggi su udine20 (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono 9.381 (giovedì erano 7.231) i vaccini inoculati fino a venerdì mattina in Friuli Venezia Giulia, su 24.640. Lo si evince dai metadati contenuti nel “Report vaccini Anti Covid-19” del Ministero della salute e del Commissario straordinario Covid-19. Per quel che concerne la tipologia dei vaccinati, in Fvg dal 31 dicembre 2020 ad oggi sono 7.817 gli operatori sanitari e sociosanitari a cui è stata somministrata la prima dose del, seguiti dal personale non sanitario, (1.273), e dagli ospiti di strutture residenziali (291). Di questi 5.942 sono di sesso femminile e 3.439 di sesso maschile. La fascia d’età maggiormente coinvolta finora è quella che va dai 50 ai 59 anni, con 2.451 vaccinati, seguita da quella compresa nel range che va dai 40 ai 49 anni, con 2.140. Gli over 70 vaccinati ad oggi sono 531, mentre ...

Cozzia5 : @Riccardi_FVG Sta di fatto che in Itali a ieri siamo tra i fanaliii di coso per dosi di vaccino somministrate rispe… - messveneto : In Fvg somministrate 11.527 dosi di vaccino su 24.640 disponibili - Ansa_Fvg : Covid: operatori sanitari in coda per vaccino a Udine. Proseguono inoculazioni, centinaia di persone al giorno #ANSA - statodelsud : Vaccino: Fvg, somministrate 9.381 dosi su 24.640 disponibili - Pino__Merola : Vaccino: Fvg, somministrate 9.381 dosi su 24.640 disponibili -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino FVG Vaccino: Fvg, somministrate 9.381 dosi su 24.640 disponibili - Focus Vaccini Agenzia ANSA Covid: oggi rito epifanico Pignarûl Grant, ma senza pubblico

Si farà oggi alle 18 senza pubblico e in forma ridotta, alla presenza di alcune autorità, il Pignarûl Grant, la grande pira epifanica che s'accende tradizionalmente il 6 gennaio sul colle di Coja, a T ...

In Fvg somministrate 11.527 dosi di vaccino su 24.640 disponibili

UDINE. Sono 11.527 (venerdì 8 gennaio erano 9.381) i vaccini inoculati fino a al pomeriggio di sabato 9 in Friuli Venezia Giulia, su 24.640 dosi disponibili, le stesse di venerd.

Si farà oggi alle 18 senza pubblico e in forma ridotta, alla presenza di alcune autorità, il Pignarûl Grant, la grande pira epifanica che s'accende tradizionalmente il 6 gennaio sul colle di Coja, a T ...UDINE. Sono 11.527 (venerdì 8 gennaio erano 9.381) i vaccini inoculati fino a al pomeriggio di sabato 9 in Friuli Venezia Giulia, su 24.640 dosi disponibili, le stesse di venerd.