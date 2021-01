Vaccino Covid Italia | oltre 500mila vaccinati | a che punto sono le singole regioni I DATI

(Di sabato 9 gennaio 2021) Sulle 908.700 dosi consegnate, finora nestate iniettate 504.587, pari al 54,9%. Lacon la percentuale più altala Campania (75,2%), il Veneto (71,8%) e la Toscana (71,2%). In coda alla classifica ciinvece Lombardia (30,1%) e provincia di Bolzano (30%)

matteosalvinimi : Il governo dovrà spiegare in Parlamento perché il cosiddetto 'super commissario' Arcuri abbia inviato a Regione Lom… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, l’Italia supera la soglia delle 400mila vaccinazioni. Sul numero dei vaccinati testa a testa co… - SkyTG24 : 'Il #vaccino è una grande conquista della scienza di cui tutti dobbiamo beneficiare', @lapinna1 ha intervistato il… - alexbottoni : Vaccino Covid: può essere obbligatorio - MaurMaso : ROBERT F.KENNEDY Jr, Vaccino COVID-19 : ” DANNO GENETICO IRREVERSIBILE – UN CRIMINE CONTRO L’UMANITÀ”. -

Il caso sollevato dal presidente Roberto Tobia: "La Regione intervenga" PALERMO – La legge di bilancio 2021 riconosce il ruolo fondamentale della farmacia (sono 19 mila in Italia) e dei farmacisti qua ...Roma, 9 gen (Adnkronos) – “Vaccinare prima possibile gli studenti, gli insegnanti e il personale scolastico”. Per uscire da un’emergenza che da sanitaria si sta trasformando in sociale, l’europarlamen ...