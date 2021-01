Vaccino Covid: ecco gli effetti collaterali (Di sabato 9 gennaio 2021) Gli effetti collaterali e le controindicazioni del Vaccino anti-Covid della Pfizer, svelati dal rapporto ufficiale dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco. Il Tempo pubblica il “bugiardino” del siero, 34 pagine in cui si possono scoprire le conseguenze (indesiderate) del farmaco messo a punto dalla Pfizer Biontech e distribuito in Italia, dove le autorità sanitarie hanno già iniziato a somministrarlo. Le aziende produttrici, peraltro, dovranno fare pervenire ad Ema dati supplementari tra gennaio, marzo, aprile, luglio 2021 e dicembre 2023, data in cui si prevede la consegna della relazione finale con lo studio relativo ai milioni di vaccinati in tutto il mondo. Tra gli effetti collaterali riscontrati durante la sperimentazione, si registrano dolore muscolare e mal di testa, febbre e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Glie le controindicazioni delanti-della Pfizer, svelati dal rapporto ufficiale dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco. Il Tempo pubblica il “bugiardino” del siero, 34 pagine in cui si possono scoprire le conseguenze (indesiderate) del farmaco messo a punto dalla Pfizer Biontech e distribuito in Italia, dove le autorità sanitarie hanno già iniziato a somministrarlo. Le aziende produttrici, peraltro, dovranno fare pervenire ad Ema dati supplementari tra gennaio, marzo, aprile, luglio 2021 e dicembre 2023, data in cui si prevede la consegna della relazione finale con lo studio relativo ai milioni di vaccinati in tutto il mondo. Tra gliriscontrati durante la sperimentazione, si registrano dolore muscolare e mal di testa, febbre e ...

