Vaccino covid, AstraZeneca a Johnson&Johnson non hanno ancora richiesto autorizzazione a Ema (Di sabato 9 gennaio 2021) . I due vaccini in fase più avanzata, quello di AstraZeneca–Oxford e quello Janssen-Cilag, azienda del gruppo Johnson & Johnson, ancora non hanno avanzato alcuna richiesta di autorizzazione all'uso all'Ema, l'agenzia del farmaco dell'Unione europea che ha dato il via libera ai sieri di Pfizer-Biontech e Moderna. Sono necessari altri studi e prove per richiedere una licenza d'uso condizionale. Si affievolisce la speranza di poter avere a breve in Italia e in Ue altri vaccini covid. Gli altri due vaccini in fase più avanzata, quello di AstraZeneca–Oxford e quello Janssen-Cilag, azienda del gruppo Johnson & Johnson, infatti ancora non hanno avanzato alcuna richiesta di autorizzazione all'uso all'Ema, l'agenzia del farmaco ...

