Vaccino Covid-19 | Papa Francesco | “Mi sono prenotato | lo farò appena possibile”

"Io credo che eticamente tutti debbano prendere il Vaccino, è un'opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri".

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccino Covid: a Pesaro dicono no 90 medici e infermieri. Ecco perché il Resto del Carlino Covid-19, Roberto Speranza avvisa: "Restrizioni ancora per qualche mese"

Secondo il Ministro della Sanità non bisogna pensare di aver vinto, per cui sarà necessario ancora mantenere restrizioni. Superate le 500.000 vaccinazioni anti Covid in Italia ...

Coronavirus, Germania: oltre 24mila contagi e mille morti. Merkel: “Partenza lenta sui vaccini, ora acceleriamo”. Usa, altri 3.600 decessi

La pandemia continua a registrare in Europa e negli Stati Uniti numeri preoccupanti, sia di contagi che di vittime ...

