Vaccino anti Covid, al Papa Giovanni tocca a medici di famiglia e pediatri (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono 228 gli operatori della sanità bergamasca che hanno ricevuto il Vaccino anti Covid-19 oggi, sabato 9 gennaio, al punto prelievi dell'Ospedale di Bergamo. 119 i medici di medicina generale, pediatri e medici di continuità assistenziale del territorio di afferenza dell'ASST Papa Giovanni XXIII, 109 il personale volontario delle "croci" che opera sulle autoambulanze per il primo soccorso. Il primo sabato disponibile della campagna vaccinale avviata martedì dal Papa Giovanni XXIII è stato dedicato alla tutela delle categorie sanitarie che hanno pagato un duro tributo alla lotta contro il coronavirus. Le operazioni sono iniziate alle ore 8.30 con due linee attive in contemporanea per le iniezioni, i ...

