Vaccini: oltre mezzo milione i vaccinati in Italia, in gran parte personale sanitario (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono stati vaccinati 310.465 donne e 191.218 uomini. oltre 414mila somministrazioni sono state effettuate a personale sanitario, 56mila a personale non sanitario e 30mila a ospiti di strutture residenziali di assistenza

