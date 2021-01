Vaccini | in Italia superato il mezzo milione di dosi somministrate Bolzano e Lombardia ultime | Campania al 75% delle fiale disponibili

(Di sabato 9 gennaio 2021) Oltredini sono stati vaccinati contro il Covid-19. Secondo i dati del portale del governo che informa in tempo reale sul numeroiniezioni fatte nel nostro Paese (aggiornato alla mezzanotte dell’8 gennaio), il totale è arrivato a quota 504.587. Il primo carico diinviato da Pfizer a cavallo di Capodanno è stato quindi esaurito ed è partita la somministrazione470milaarrivate all’Epifania. Complessivamente, l’ha somministrato il 54%che ha a disposizione. A livello europeo è sostanzialmente un record: siamo il primo Paese Ue per iniezioni ogni 100 abitanti (0,83), davanti a Croazia, Estonia, Spagna e Germania (il cui dato però è fermo al 7 gennaio). Se si ...

Mov5Stelle : Con più di 320mila dosi somministrate, siamo i primi in Europa per numero di vaccinazioni contro il Covid. Ottavi n… - Agenzia_Ansa : Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l'Italia è il primo Paese nell'Unione Euro… - you_trend : ?? #Coronavirus: sono oltre le 400 mila dosi di #vaccino somministrate nel nostro Paese ?? Il punto sulla campagna… - RitaFrancesca3 : RT @RitaFrancesca3: @doluccia16 Purtroppo di cose ne ha fatte, anche nascoste.E con la complicità della Lorenzin,'ITALIA è diventata il PAE… - RitaFrancesca3 : @doluccia16 Purtroppo di cose ne ha fatte, anche nascoste.E con la complicità della Lorenzin,'ITALIA è diventata il… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Italia

Oltre mezzo milione di italiani sono stati vaccinati contro il Covid-19. Secondo i dati del portale del governo che informa in tempo reale sul numero delle iniezioni fatte nel nostro Paese (aggiornato ...Come abbiamo raccontato su Infodata nella serie Cronaca critica della diffusione dei dati ancora una volta grazie all’associazione onData che già aveva aperto la dashboard con i dati sui contagi in Lo ...