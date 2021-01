Vaccini, in Italia superato il mezzo milione di dosi somministrate. Bolzano e Lombardia ultime, Campania al 75% delle fiale disponibili (Di sabato 9 gennaio 2021) Oltre mezzo milione di Italiani sono stati vaccinati contro il Covid-19. Secondo i dati del portale del governo che informa in tempo reale sul numero delle iniezioni fatte nel nostro Paese (aggiornato alla mezzanotte dell’8 gennaio), il totale è arrivato a quota 504.587. Il primo carico di dosi inviato da Pfizer a cavallo di Capodanno è stato quindi esaurito ed è partita la somministrazione delle 470mila dosi arrivate all’Epifania. Complessivamente, l’Italia ha somministrato il 54% delle fiale che ha a disposizione. A livello europeo è sostanzialmente un record: siamo il primo Paese Ue per iniezioni ogni 100 abitanti (0,83), davanti a Croazia, Estonia, Spagna e Germania (il cui dato però è fermo al 7 gennaio). Se si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Oltredini sono stati vaccinati contro il Covid-19. Secondo i dati del portale del governo che informa in tempo reale sul numeroiniezioni fatte nel nostro Paese (aggiornato alla mezzanotte dell’8 gennaio), il totale è arrivato a quota 504.587. Il primo carico diinviato da Pfizer a cavallo di Capodanno è stato quindi esaurito ed è partita la somministrazione470milaarrivate all’Epifania. Complessivamente, l’ha somministrato il 54%che ha a disposizione. A livello europeo è sostanzialmente un record: siamo il primo Paese Ue per iniezioni ogni 100 abitanti (0,83), davanti a Croazia, Estonia, Spagna e Germania (il cui dato però è fermo al 7 gennaio). Se si ...

