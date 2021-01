Vaccini Coronavirus, Italia prima in Europa: superata la Germania (Di sabato 9 gennaio 2021) L’Italia ha superato la Germania e ora è al primo posto, tra i paesi Ue, per il numero di Vaccini anti-Covid somministrati. Sono in totale 512.824 gli Italiani che, ad oggi, sono stati vaccinati nel nostro Paese. Il 27 dicembre scorso sono state consegnate le prime 9.750 dosi di vaccino Pfizer-Biontech, mentre nella scorsa settimana (quella dal 5 al 7 gennaio) sono arrivate in Italia altre 438.750 dosi che si sono aggiunte alle 469.950 consegnate dal 30 dicembre al 1 gennaio. Leggi anche: Covid, approvato anche il vaccino ‘Moderna’: in arrivo 10mila dosi nel Lazio Vaccini Coronavirus nel Lazio: ecco quante dosi sono state somministrate Nel Lazio sono state superate le 62.000 somministrazioni di vaccino. Lo ha reso noto l’Unità di Crisi della Regione. “Alle ore 13 di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 gennaio 2021) L’ha superato lae ora è al primo posto, tra i paesi Ue, per il numero dianti-Covid somministrati. Sono in totale 512.824 glini che, ad oggi, sono stati vaccinati nel nostro Paese. Il 27 dicembre scorso sono state consegnate le prime 9.750 dosi di vaccino Pfizer-Biontech, mentre nella scorsa settimana (quella dal 5 al 7 gennaio) sono arrivate inaltre 438.750 dosi che si sono aggiunte alle 469.950 consegnate dal 30 dicembre al 1 gennaio. Leggi anche: Covid, approvato anche il vaccino ‘Moderna’: in arrivo 10mila dosi nel Lazionel Lazio: ecco quante dosi sono state somministrate Nel Lazio sono state superate le 62.000 somministrazioni di vaccino. Lo ha reso noto l’Unità di Crisi della Regione. “Alle ore 13 di ...

