Vaccinato a 103 anni | nel mirino degli haters sui social | ' Poteva lasciarlo ad altri | una dose sprecata'

(Di sabato 9 gennaio 2021) Ha 103ed è il più anziano in Toscana ad aver ricevuto il vaccino anti Covid: Basilio Pompei , deportato in un campo di concentramento durante la seconda guerra mondiale, è finito neldei ...

maldinapoli : RT @carladiveroli: Da un post fb di Marina Moncelsi, retwittate se condividete: “In Toscana, seguendo i protocolli dell'ordine sulle vaccin… - cesarebrogi1 : Basilio, vaccinato a 103 anni, nel mirino degli odiatori social - aswib2 : RT @carladiveroli: Da un post fb di Marina Moncelsi, retwittate se condividete: “In Toscana, seguendo i protocolli dell'ordine sulle vaccin… - denis_derivo : RT @carladiveroli: Da un post fb di Marina Moncelsi, retwittate se condividete: “In Toscana, seguendo i protocolli dell'ordine sulle vaccin… - bstabile : RT @carladiveroli: Da un post fb di Marina Moncelsi, retwittate se condividete: “In Toscana, seguendo i protocolli dell'ordine sulle vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinato 103

Basilio Pompei è la persona più anziana coinvolta nella campagna vaccinale in Toscana. Deportato dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, per due anni venne imprigionato in un campo di concentramento ...Terapie intensive e reparti Covid sempre al completo, mentre i nuovi positivi sono 119. In regione quasi 9.000 vaccinati ...