Vaccinati in Italia: superato il mezzo milione, somministrato il 55% delle dosi Pfizer (Di sabato 9 gennaio 2021) in Italia in tempo reale . I dati in tempo reale sottolineano come i Vaccinati in Italia in totale, ad oggi, siano 504.587. Più di mezzo milione dunque le dosi di anti- -BioNTech somministrate nel ... Leggi su leggo (Di sabato 9 gennaio 2021) inin tempo reale . I dati in tempo reale sottolineano come iinin totale, ad oggi, siano 504.587. Più didunque ledi anti- -BioNTech somministrate nel ...

CottarelliCPI : Le vaccinazioni vanno meglio, anche in base ai vaccinati in % della popolazione (il numero assoluto, spesso sbandie… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, l’Italia supera la soglia delle 400mila vaccinazioni. Sul numero dei vaccinati testa a testa co… - Agenzia_Ansa : #Covid superato in Italia il mezzo milione di vaccinati. Hanno ricevuto il la cura 310.465 donne e 191.218 uomini… - linofraschetti : RT @CottarelliCPI: Le vaccinazioni vanno meglio, anche in base ai vaccinati in % della popolazione (il numero assoluto, spesso sbandierato,… - Massimo076 : RT @_libellula70: ??Superata quota 500mila vaccinati in Italia?? Direi di darci una mossa -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinati Italia Calendario vaccini in Italia, dalla Fase 1 alla 4: chi ha precedenza e chi aspetta QuiFinanza Nuova giunta regionale, Mattinzoli depotenziato; Vilardi (FI): tutti i fondi sono in mano al Carroccio

I commenti ufficiali sulla nuova giunta Fontana rispettano il copione, con il centrodestra che parla di «ingressi di qualità» mentre Pd e 5 Stelle definiscono le scelte «telecomandate» da Salvini e Be ...

A Catania è “allarme giovani” con l’incremento dei contagi

La fotografia preoccupante emersa dall'incontro della Commissione consiliare Sanità. CATANIA – Covid-19, è “allarme giovani”. E a lanciarlo è la IV Commissione consiliare Sanità, presieduta da Sara Pe ...

I commenti ufficiali sulla nuova giunta Fontana rispettano il copione, con il centrodestra che parla di «ingressi di qualità» mentre Pd e 5 Stelle definiscono le scelte «telecomandate» da Salvini e Be ...La fotografia preoccupante emersa dall'incontro della Commissione consiliare Sanità. CATANIA – Covid-19, è “allarme giovani”. E a lanciarlo è la IV Commissione consiliare Sanità, presieduta da Sara Pe ...