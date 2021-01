Usa, Twitter chiude l’account a Donald Trump: violate le regole (Di sabato 9 gennaio 2021) Negli Usa Twitter ha deciso di chiudere l’account di Donald Trump. Il tycoon avrebbe violato ripetutamente alcune regole e l’America si divide. A sorpresa, nella giornata di ieri, Twitter ha deciso di chiudere definitivamente il profilo Twitter del 45esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Una mossa a sorpresa, dopo la notifica di diversi post L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Negli Usaha deciso diredi. Il tycoon avrebbe violato ripetutamente alcunee l’America si divide. A sorpresa, nella giornata di ieri,ha deciso dire definitivamente il profilodel 45esimo presidente degli Stati Uniti,. Una mossa a sorpresa, dopo la notifica di diversi post L'articolo proviene da Inews.it.

